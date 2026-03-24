Всероссийский спортивный проект «5 верст» стартовал в парке Видного

Теперь каждую неделю здесь будут проходить забеги на 5 километров.

«Главная идея проекта — доступность и комфорт для каждого независимо от уровня подготовки. Участники могут не только бежать, но и проходить дистанцию быстрым шагом. Никто не останется без поддержки — замыкающий всегда будет сопровождать финиширующих. Главное, чтобы каждый получил удовольствие», — отметил координатор проекта в Видном Даниил Бороздин.

Уточняется, что в открытии трассы приняли участие более 200 человек — жители Ленинского округа, гости из ближайших городов Подмосковья и Москвы. Перед забегом для участников провели разминку и инструктаж. На старт вышли опытные спортсмены и новички. На финише всех ждали призы, полезные сладости и розыгрыш сертификатов от партнеров.

В пресс-службе добавили, что стать участником может любой желающий. Для этого достаточно один раз зарегистрироваться на сайте 5verst.ru и получить QR-код. Забеги проходят каждую субботу в 9:00.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.