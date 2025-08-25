Всероссийский финал марафона «Земля спорта» состоится 20–21 сентября

сегодня в 22:15

Тысячи человек примут участие во Всероссийском финале марафона «Земля спорта». В этом году он состоится 20–21 сентября на федеральной территории «Сириус», сообщает пресс-служба события в Telegram-канале .

Всего участниками движения «Земля спорта» стали жители 67 регионов России. В финале встретятся победители региональных этапов.

«67 регионов России включились в движение „Земля спорта“, чтобы вместе доказать: спорт — это не про медали, это про людей», — говорится в сообщении.

Для участников финала марафона подготовили турниры по мини-футболу и волейболу, силовой экстрим, многоборье ГТО, семейные эстафеты, массовый забег. Болельщиков ждет культурно-развлекательная программа.

Также на площадке события развернется Город профессий АПК «Я в АГРО». Он будет работать с 15 сентября. Гостей ждет знакомство с современными аграрными профессиями и технологиями, интерактивные образовательные треки, а также VR-экскурсии и мастер-классы.

Награждение победителей марафона пройдет вечером 21 сентября. Тогда же состоится праздничный концерт, на котором выступят отечественные звезды.