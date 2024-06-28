Всероссийский фестиваль аквабайков Dubna Jet 9 пройдет в Дубне
Фото - © Администрация Дубна г.о.
На Волге в Дубне 29 июня состоится фестиваль аквабайков «DubnaJet». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Дубну посетят новички, профессионалы и даже чемпионы России. Они посоревнуются во фристайле, фрирайде, слаломе и гонках. Ожидаются сотни болельщиков.
Спортсмены приезжают из Нижнего Новгорода, Сочи, Казани, Углича, Рыбинска и Москвы.
Фестиваль будет проходить на Атомном пляже с 11:00 до 18:00 часов.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.