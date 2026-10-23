Всероссийские соревнования по спортивным прыжкам через резинку подтвердили федеральный статус

Всероссийским соревнованиям по спортивным прыжкам через резинку «Прыгай выше головы» присвоен один из самых высоких — II уровень. В третий раз мероприятие входит в Перечень Минпросвещения России. Федеральный статус подтвержден приказом ведомства от 28 августа 2026 года № 598, сообщила пресс-служба Федерации спортивных прыжков через резинку.

Для спортсменов участие и победы в таких соревнованиях могут стать важной частью портфолио, а для тренеров — признанием профессионального мастерства. Победители и призеры соревнований будут внесены в Государственный информационный ресурс для выявления и поддержки одаренных детей — ГИР талантыроссии.рф.

Отборочные этапы проходят в регионах России с 20 сентября по 20 ноября 2026 года. В Московской области соревнования состоятся в Электростали и Мытищах. Отборочный этап в Москве пройдет 20 ноября. По итогам региональных стартов спортсмены получат возможность выйти в финал Всероссийских соревнований, который состоится в декабре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.