Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Гран-при Московской области» прошли на стадионе «Подолье». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Более 500 юношей и девушек 2007-2008, 2009–2010 годов рождения из 19 регионов страны боролись за звание лучших в 12 дисциплинах: в беге на 100, 200, 400, 800 и 1500 метров, барьерном беге на 100 и 400 метров, прыжках в длину и высоту, метании диска и копья, толкании ядра.

От Подольска заявлены 109 спортсменов. Соревнования продлятся два дня, их результаты станут известны уже завтра.

Из Подольска приняли участие 109 спортсменов, что свидетельствует о значительном интересе к этому виду спорта в регионе. Соревнования продолжались два дня, и их результаты станут известны уже завтра, что наверняка вызывает ожидание у участников и болельщиков. Важно подчеркнуть, что подобные события способствуют развитию спортивного движения в регионах и могут стать толчком для молодых спортсменов к достижению новых высот в своих карьерах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.

