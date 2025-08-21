Всероссийские соревнования по дзюдо прошли в Петербурге при поддержке «ФосАгро»

Всероссийский турнир «Легенды петербургского дзюдо» успешно завершился в Школе спорта имени Анатолия Рахлина. Соревнования, которые проходят с 2019 года, в этот раз состоялись благодаря поддержке компании «ФосАгро», сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По словам президента Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаила Рахлина, партнерство с «ФосАгро» стало более тесным накануне 90-летнего юбилея федерации. Он отметил, что обе стороны разделяют общую цель — популяризировать дзюдо среди детей и обеспечить доступность этого вида спорта для всех желающих.

В Волхове Ленинградской области уже видны первые результаты партнерства между Федерацией и «ФосАгро». Около двух месяцев назад в рамках социальной программы «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД) там начала работу первая школа дзюдо.

По словам Рахлина, он признателен руководству компании за поддержку инициатив по развитию и популяризации дзюдо.