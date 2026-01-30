Всероссийская «Лыжня России-2026» пройдет в Подмосковье 14 февраля

Прием заявок на участие в 44-й всероссийской гонке «Лыжня России» открыт для жителей Подмосковья. Мероприятие состоится 14 февраля на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году площадкой для проведения «Лыжни России» в Московской области станет трасса Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Принять участие в массовом старте могут все желающие старше 12 лет. Для лыжников подготовлена дистанция длиной 10 километров.

Заявку на участие можно подать через портал Госуслуги. Для этого необходимо ввести в поисковой строке «Лыжня России», выбрать соответствующее мероприятие и следовать инструкции по регистрации.

В рамках события также пройдет традиционный костюмированный забег на дистанцию чуть более 1 километра. Участники смогут проявить креативность в выборе нарядов, а победителей определят по оригинальности костюмов.

Дополнительную информацию можно получить в администрации городского округа Кашира по телефону 8 (49669) 2-89-66.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.