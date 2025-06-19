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Всемирный день детского футбола отметили на стадионе «Гидросталь»

По инициативе местного отделения партии «Единая Россия» на стадионе «Гидросталь» отметили Всемирный день детского футбола. Мероприятие прошло в рамках спортивного марафона «Сила России», сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Чехов.

Депутат Совета депутатов муниципального округа. Чехов, член фракции «Единая Россия» Константин Безрукавый поздравил тренеров команд спортивной школы «Витязь» им. В. И. Васильева и вручил им благодарственные письма, а игрокам — мячи.

После торжественной части ребята 2015 г. р. разделились на четыре команды и сыграли в футбол.

Результаты борьбы:

победителем стала команда четвёртого состава «Витязя».

второе место у третьей команды;

первый состав «Витязя» завоевал бронзу;

вторая команда замыкала турнирную таблицу.

Подготовил юных спортсменов тренер первой квалификационной категории Павел Гусев.

Ранее член фракции «Единая Россия» Константин Безрукавый посетил Чемпионат по гонкам дронов на Кубок Председателя ДОСААФ России.

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«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.