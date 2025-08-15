«Все возможно»: Волк оценил шансы на победу «Динамо» в Кубке России

Вратарь ФК «Динамо» Давид Волк заявил, что махачкалинская команда может одержать победу в Кубке России, сообщает Metaratings.ru .

«Теоретически все возможно. В плей-офф может произойти все что угодно. В отдельно взятых матчах мы можем обыграть кого угодно. Надо настроиться, проявить характер, тогда любой результат будет по силам», — сказал голкипер.

Сейчас «Динамо» лидирует в турнирной таблице группы С с пятью очками, у «Спартака» пока второе место и всего 4 очка.

26 августа красно-белые сыграют против нижегородского «Пари НН», а «Динамо» 27-го проведет матч с «Ростовом».