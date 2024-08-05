Время футбола: опубликован рейтинг цитируемости петербургских спортсменов

С марта по июль различные издания больше всего среди петербургских спортсменов цитировали футболистов, пишет «Петербургский дневник» .

Это связано с тем, что в этот период проводится много футбольных матчей, проходят различные кубки, считает спортивный комментатор Алексей Меньшов.

«Это время футбола, поэтому, наверное, в рейтинге нет ни фигуристов, ни фигуристок, например, Евгения Плющенко и Елизаветы Туктамышевой, которые регулярно входили в рейтинг. В апреле и мае «Зенит» вел борьбу за золотые медали, стремился продлить свою чемпионскую серию, повторить рекорд «Спартака». Впервые за несколько сезонов в российском футболе было высочайшее напряжение до последнего тура», - сказал Меньшов.

Большой интерес вызвали слухи об уходе из «Зенита» бразильских полузащитников Вендела и Клаудиньо.

Клаудиньо якобы ведет переговоры с бразильским клубом «Фламенго», а Венделу может купить турецкий «Галатасарай».