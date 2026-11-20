Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев выиграл футбольную премию «Джентльмен года» имени Федора Черенкова. В финальном голосовании он опередил Даниила Кругового и Руслана Литвинова, сообщает kp.ru .

24-летний голкипер сначала победил в голосовании болельщиков, которые определяли тройку финалистов. Затем его выбрало экспертное жюри: легенды российского футбола, спортивные менеджеры, представители оргкомитета и «Комсомольской правды». Его соперниками были защитник ЦСКА Даниил Круговой и игрок «Спартака» Руслан Литвинов.

Агкацев стал четвертым вратарем — обладателем награды. До него премию получали Руслан Нигматуллин, Игорь Акинфеев и Артем Ребров. «Комсомольская правда» учредила старейшую российскую футбольную премию более 30 лет назад.

Церемония награждения пройдет в Министерстве спорта РФ. Лауреату вручат традиционный главный приз — черный смокинг, сшитый на заказ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.