Перепелицын избран руководителем регионального исполкома подмосковной «Единой России»
Первый заместитель секретаря подмосковного отделения партии Денис Перепелицын вновь возглавил Региональный исполнительный комитет Московского областного регионального отделения «Единой России». Решение принято на XXXII Конференции подмосковного отделения, прошедшей 19 ноября в Доме Правительства Московской области в преддверии 25-летия партии, сообщает пресс-служба партии.
«Благодарю за доверие. Для меня это не только высокая оценка, но и ответственность за команду, которая ежедневно работает на местах — в 53 местных отделениях и почти четырех тысячах первичек. Впереди большой электоральный цикл: муниципальные кампании 2027–2028 годов и выборы губернатора. Главное в этой работе — не терять постоянный диалог с жителями: именно он дает тот уровень доверия, который партия получила на выборах», — сказал Денис Перепелицын.
В структуре «Единой России» Денис Перепелицын работает с 2009 года. С 2009 по 2012 год — первый заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета Волгоградского регионального отделения партии, с 2013 по 2015 год — советник департамента избирательных технологий Центрального исполнительного комитета партии. В 2015–2016 годах — первый заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета Московского областного регионального отделения, а с 2016 года по настоящее время возглавляет его. С сентября 2022 года — депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия».
За пять лет подмосковное отделение партии стало крупнейшим в стране — свыше 72 тысяч членов партии и 66 тысяч сторонников, более тысячи депутатов всех уровней, 2 миллиона актива. На прошедших в сентябре этого года выборах партия в Московской области получила свой лучший результат: «Единую Россию» поддержали свыше 1,8 млн жителей Подмосковья.
Отдельной темой конференции стали итоги Народной программы партии. За пять лет в регионе построено свыше 160 новых школ, капитально отремонтированы порядка 250, решен вопрос очередей в детские сады, построено более 100 больниц, поликлиник и амбулаторий, реализованы ЦКАД, Мытищинская хорда, обходы и развязки.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская область продолжает восстановление объектов в новых регионах страны.
«Это продолжение большой федеральной программы. Московская область участвует во всем, что касается жизни людей на новых территориях. Где-то это объекты, связанные с тепло-, энерго- и водоснабжением — в частности, в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Мы также восстанавливаем социальные объекты, многоквартирные дома и все, что связано с транспортом и дорогами», — заявил Андрей Воробьев.