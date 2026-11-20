«Благодарю за доверие. Для меня это не только высокая оценка, но и ответственность за команду, которая ежедневно работает на местах — в 53 местных отделениях и почти четырех тысячах первичек. Впереди большой электоральный цикл: муниципальные кампании 2027–2028 годов и выборы губернатора. Главное в этой работе — не терять постоянный диалог с жителями: именно он дает тот уровень доверия, который партия получила на выборах», — сказал Денис Перепелицын.

В структуре «Единой России» Денис Перепелицын работает с 2009 года. С 2009 по 2012 год — первый заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета Волгоградского регионального отделения партии, с 2013 по 2015 год — советник департамента избирательных технологий Центрального исполнительного комитета партии. В 2015–2016 годах — первый заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета Московского областного регионального отделения, а с 2016 года по настоящее время возглавляет его. С сентября 2022 года — депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия».

За пять лет подмосковное отделение партии стало крупнейшим в стране — свыше 72 тысяч членов партии и 66 тысяч сторонников, более тысячи депутатов всех уровней, 2 миллиона актива. На прошедших в сентябре этого года выборах партия в Московской области получила свой лучший результат: «Единую Россию» поддержали свыше 1,8 млн жителей Подмосковья.

Отдельной темой конференции стали итоги Народной программы партии. За пять лет в регионе построено свыше 160 новых школ, капитально отремонтированы порядка 250, решен вопрос очередей в детские сады, построено более 100 больниц, поликлиник и амбулаторий, реализованы ЦКАД, Мытищинская хорда, обходы и развязки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская область продолжает восстановление объектов в новых регионах страны.

«Это продолжение большой федеральной программы. Московская область участвует во всем, что касается жизни людей на новых территориях. Где-то это объекты, связанные с тепло-, энерго- и водоснабжением — в частности, в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Мы также восстанавливаем социальные объекты, многоквартирные дома и все, что связано с транспортом и дорогами», — заявил Андрей Воробьев.