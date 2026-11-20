Стилист Ковшов рассказал, что надеть на празднование Нового года в 2027 году

Стилист Михаил Ковшов посоветовал выбирать новогодний наряд с учетом места праздника: для ресторана подойдут нарядные фактуры, для дома — удобные вещи с яркими деталями, сообщает «Вечерняя Москва» .

Для вечеринки в ресторане или клубе Ковшов рекомендовал платье с пайетками или кристаллами, атласный или бархатный костюм, жаккардовый жакет. Еще один вариант — полупрозрачные ткани с аппликациями из камней поверх базовых вещей.

Дома или за городом стилист предложил сочетать комфорт с праздничными акцентами: выбрать джемпер с камнями или брошами, простые брюки с блузой из ткани ламе либо пижамный костюм из плотного хлопка с кристаллами или пайетками. Яркие детали лучше разместить в верхней части наряда: за столом они будут заметнее.

Крупные серьги необычной формы, многослойные ожерелья, акцентные кольца и браслеты сделают праздничной даже простую футболку. После праздника эти украшения можно носить с повседневными вещами.

Красный цвет не обязателен: привязку наряда к китайскому календарю Ковшов назвал маркетинговым приемом и напомнил, что этот праздник наступает позже. При этом красный и золотой действительно соответствуют сезонным трендам.

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