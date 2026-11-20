Московское областное УФАС России признало АО «ПИМ» нарушившим закон о рекламе. Компания направила на электронную почту адресата рекламу складских услуг без его предварительного согласия.

Поводом для разбирательства стало обращение заявителя в Московское областное УФАС России. Он сообщил о получении на электронную почту письма с рекламой складских услуг.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило в отношении АО «ПИМ» дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе. Эта норма запрещает распространять рекламу по сетям электросвязи без предварительного согласия адресата.

Комиссия управления признала рекламу ненадлежащей и нарушающей требования закона. Она решила передать материалы уполномоченному должностному лицу для привлечения АО «ПИМ» к административной ответственности по статье 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.