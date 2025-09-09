Вратарь «Краснодара» Корякин прокомментировал футбольный потенциал Пальцева

Вратарь «Краснодара» Александр Корякин поделился впечатлениями от матча против ФК 10, а также оценил перспективы нового игрока «быков» Валентина Пальцева, сообщает Metaratings.ru .

Пальцев недавно присоединился к «Краснодару» на правах аренды до января 2026 года с опцией обязательного выкупа. Он перешел из махачкалинского «Динамо».

У Корякина спросили, как проходит процесс подготовки к матчу с «Акроном», и можно ли назвать игру с ФК 10 тренировочной. По словам вратаря «Краснодара», это хороший спарринг. Все игроки, принимавшие участие в первом и втором таймах, хорошо поработали над физической формой и тактикой. Для тех, кто нечасто выходит на поле, это шанс получить игровую практику и поддержать игровой тонус, пока идет пауза на сборные. Это хорошая подготовка во всех отношениях, подчеркнул он.

Что касается Пальцева, Корякин отметил, что футболист в своем первом матче за «Краснодар» в целом показал себя неплохо.

«Как и всем нам есть куда расти, есть что улучшать. Потенциал для прогресса огромный, он его реализует», — добавил вратарь.

«Краснодар» встретится с «Акроном» в рамках восьмого тура РПЛ 13 сентября. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.