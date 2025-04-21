Вратарь «Химок» Кокарев прокомментировал финансовую ситуацию в клубе

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Никита Кокарев про задержки зарплат: команда «Химок» вышла на поле, работает

Вратарь подмосковных «Химок» Никита Кокарев прокомментировал финансовую ситуацию, с которой столкнулся клуб, выступающий в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), сообщает Metaratings.ru .

Некоторое время назад в прессе появлялись сведения о бойкоте матчей со стороны основного состава из-за задержек зарплат. Однако в игре чемпионата против «Зенита» основной состав все же вышел на поле.

«Давайте я обо всей ситуации скажу так: команда вышла на поле, команда работает. Все, этого достаточно», — отметил Кокарев.

Матч, проходивший в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», закончился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Победный гол забил форвард Лусиано Гонду в первом тайме.

«Зенит», набрав 53 очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидеру — «Краснодару» — два очка. «Химки» располагаются на 12-й позиции с 23 набранными очками.