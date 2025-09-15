сегодня в 20:52

Впервые в Дубне прошел День открытых дверей в городской спортшколе

День открытых дверей прошел впервые в Дубне. В сквере имени Павла Журавлева были представлены все 13 отделений спортивной школы «Дубна». В этот день юные дубненцы играли в футбол, фехтовали, учились держать баланс на водных лыжах, жонглировать булавами. Многие пришли, чтобы выбрать вид спорта по душе или попробовать себя в незнакомой дисциплине. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для новичков организаторы предусмотрели призы — сертификаты на бесплатные занятия в спорткомплексах города. Их получат те, кто заполнил «карточку чемпиона», выполнил задания тренеров всех 13 отделений спортшколы «Дубна».

Родители будущих спортсменов получили возможность побеседовать с тренерами, уточнить расписание, нагрузку в секциях. Взрослые и дети с удовольствием наблюдали за показательными выступлениями спортсменов, болели, сами принимали участие в увлекательных мастер-классах и тренировках.

«Тренеры спортшколы „Дубна“ ярко провели открытые занятия по различным видам спорта, они приглашают детей в городские секции и готовы показать им путь чемпионов», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.