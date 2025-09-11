Впервые в Дубне пройдут соревнования мотосерферов

На водном стадионе имени Нехаевского в Дубне впервые пройдут Всероссийские соревнования по водно-моторному спорту в дисциплине «доска с водометом GP1», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это — относительно новая дисциплина. Она была включена во Всероссийский реестр видов спорта 6 лет назад. Спортсмены будут гонять на досках для серфинга с мотором и водометом, которые могут развивать скорость до 55 км в час.

«Водный стадион в Дубне один из лучших не только в области, но и в стране, он является отличной площадкой для проведения соревнований разного уровня, — отметил глава Дубны Максим Тихомиров, — мы возобновляем традицию».

Соревнования в Дубне пройдут 13 сентября по инициативе Федерации водно-моторного спорта России, региональной спортивной общественной организации «Федерация водно-моторного спорта Московской области» при поддержке управления по культуре, спорту и делам молодежи Администрации Дубны.

В Дубне определят чемпионов России — на старт выйдут сильнейшие спортсмены из разных регионов страны. 40 мотосерферов уже зарегистрировались на соревнованиях. Для них подготовят гоночную трассу, которая будет состоять из буев и финишных ворот. Участники покажут высокую скорость и мастерство управления, болельщиков ждет захватывающее эффектное зрелище.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.