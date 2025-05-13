Возрождение шахматных традиций продолжается в Ленинском округе

В музее–заповеднике «Горки Ленинские» в Ленинском городском округе состоялся шахматный турнир в рамках проекта Российского военно-исторического общества «Шахматный бульвар». Юбилейный, 30-й, фестиваль приурочили к другому историческому событию — 80-летию Победы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Отрадно, что на территории Государственного исторического музея-заповедника возрождаются некогда популярные формы массового интеллектуального досуга. Появление „Шахматного бульвара“ в „Горках Ленинских“ обогатит культурную и спортивную жизнь усадьбы и вдохновит на новые свершения шахматное движение. Интерес к шахматам для музея не случаен. Этот вид досуга играл важную роль в жизни бывших хозяев имения. В коллекции хранятся уникальные шахматные доски, принадлежавшие владельцам усадьбы Горки», — приводятся в сообщении слова первого заместителя директора музея-заповедника Михаила Новикова.

В мероприятии приняли участие представители Российского военно-исторического общества, члены Совета ветеранов посёлка Горки Ленинские, участники музейного шахматного клуба и другие жители Ленинского округа.

«Сохранение исторической памяти во многом заключается в восстановлении хороших традиций, в том числе традиций великой русской шахматной школы. Шахматы и шашки — прекрасная гимнастика для ума, так давайте заниматься ею чаще!», — приводит пресс-служба администрации Ленинского округа слова исполнительного директора Российского военно-исторического общества Виталия Мартынюка.

Он добавил, что в этом году подобные шахматные школы открыты уже в нескольких регионах России: в Калининграде, Севастополе, Тамбове и Ярославе.

Также в пресс-службе отметили, что в музее-заповеднике «Горки Ленинские» уже три года работает музейный шахматный клуб, проводится фестиваль «Мемориал Юрия Дохояна», а также ведется работа по открытию в этом году Шахматного клуба Сергея Карякина.

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