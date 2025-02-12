Воспитанницы спортшколы из Чехова завоевали медали на соревнованиях по гимнастике

В Подмосковье прошли ежегодные соревнования по художественной гимнастике «Юные гимнастки». Событие собрало более 300 юных спортсменок из 22 городов Подмосковья, которые соревнуются в грации и ловкости.

Воспитанницы спортивной школы «Витязь» имени В. И. Васильева м. о. Чехов приняли участие в соревнованиях по художественной гимнастике и заняли следующие места в групповых упражнениях:

1 место у команды «Школа танцев» — Анисии Зотовой, Миланы Чуриловой, Муслимы Умаровой, Виктории Макаровой, Ники Пономаренко;

5 место у команды «Аленушки» — Весты Кабировой, Мирославы Левичевой, Стефании Муратовой, Алисы Соловьёвой, Ксении Неделко.

6 место у команды «Золото в шоколаде» — Анастасии Сбасиной, Беатрисы Пшерадовской, Полины Фесюк, Варвары Бутырской, Полины Алексеевой.

В индивидуальной программе:

4 место у Анисии Зотовой.

Также приняли участие и другие спортсменки:

Ника Пономаренко;

Милана Чурилова;

Виктория Макарова;

Александра Попиченко;

Варвара Грац;

Мелания Грац.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.