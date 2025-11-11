Воспитанница «Академии ММА» из Серпухова вновь стала чемпионкой мира

С 31 октября по 3 ноября в Стамбуле проходили Чемпионат и Первенство мира по универсальному бою. Международный турнир в Турции собрал лучших бойцов из 25 стран. Мальвина Караваева достойно представила Россию, заняв I место, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

10 ноября поздравить серпуховичку с достижением высокого результата в школу № 19 им. Романа Катасонова, где учится чемпионка, пришли депутат окружного Совета, руководитель общественной организации «Русич» Андрей Тихонов и президент Федерации смешанного единоборства Максим Гузовский. Мальвине вручили памятные подарки и денежный сертификат.

«Ребята, гордитесь своей одноклассницей, своей подругой, ученицей вашей школы. Мы благодарны, что она прославляет наш Серпухов. Она хорошо учится и подает большие надежды в спорте», — отметил Андрей Юрьевич.

Мальвина тренируется под руководством Анатолия Дагаева и президента Серпуховской федерации ММА Максима Гузовского уже 4 года. В прошлом году Мальвина Караваева и Никита Платов стали победителями Чемпионата и Первенства мира по универсальному бою среди юношей и девушек в Узбекистане.

«Серпухов всегда славился единоборцами. У нас всегда были развиты бокс, самбо, дзюдо, рукопашный бой, ММА. Так у нас завелось. А мы, в свою очередь, оказываем поддержку на всех уровнях: начиная от спортивного зала, заканчивая поездками на международные соревнования. Все это для того, чтобы наши спортсмены покоряли новые вершины», — отметил президент Федерации смешанного единоборства, главный тренер сборной Московской области по ММА, председатель комиссии по спорту, молодежной политике и патриотическому воспитанию Общественной палаты Серпухова Максим Гузовский.

«Чемпионат и первенство мира — масштабное событие в мире спорта, и победа на нем — значимое достижение, как для самой спортсменки, так и для ее наставников и нашего муниципалитета. Поздравляю Мальвину и тренеров с победой. Новых свершений на спортивном пути», — сказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.