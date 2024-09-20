Воспитанники «Звездного вальса» из Видного стали трехкратными чемпионами РФ

Команда танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» из Ленинского городского округа в третий раз одержала победу на Чемпионате России по танцевальному спорту в дисциплине «Ансамбли», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Видновские спортсмены — единственные участники из Москвы и Московской области, когда-либо получавшие чемпионский титул в этом направлении, рассказали в пресс-службе главы Ленинского округа.

«Наши ребята завоевали золото в направление „формейшн“ — самом сложном в танцевальном спорте. Оно подразумевает синхронное исполнение танца одновременно восьмью парами. Возраст участников команды — от 8 до 10 лет. Подобрать детей одинакового возраста, роста, уровня профессионализма и готовности к ежедневным тренировкам — очень непростая задача для тренеров. Мы — единственные чемпионы по „формейшн“ из Москвы и Московской области в истории этих соревнований. Наши основные конкуренты — Тюмень и Пермь, в этих городах команды специализируются именно на коллективном исполнении, а для „Звездного вальса“ это все-таки дополнительное направление», — приводятся в сообщении слова руководителя клуба Игоря Турукина.

Он уточнил, что Чемпионат и Первенство России проходят в Екатеринбурге с 17 по 22 сентября. Ребята из Ленинского округа завоевали золото среди 29 команд со всей страны, исполнив композицию на тему «Мир_он_для_всех». Теперь они шестикратные чемпионы Москвы и трехкратные чемпионы России.

«Мы особенно гордимся тем, что не просто победили, а победили с номером, имеющим глубокую социально значимую смысловую нагрузку: он — о толерантности общества к детям с ограниченными возможностями здоровья, об инклюзивности и нравственных ценностях: доброте, порядочности, дружбе», — рассказал Игорь Турукин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.