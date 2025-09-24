Воспитанники спортшколы «Ивантеевка» — победители и призеры Всероссийских соревнований общества «Динамо»
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Пушкинский
21 сентября в Рязани прошли Всероссийских соревнования общества «Динамо». На татами вышли 469 юных спортсменов в возрасте до 18 лет, представляющих 36 регионов Российской Федерации, сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.
Спортивная школа «Ивантеевка» городского округа Пушкинский отправила на этот представительный старт команду из восьми воспитанников. Наши ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе.
Особо хочется отметить блестящее выступление Ксении Кругловой, которая уверенно заняла первое место и стала обладательницей золотой медали. Алена Доланча также порадовала своих наставников и болельщиков, завоевав бронзовую награду и заняв третье место.
Нельзя не упомянуть и Алису Михайлову. Она демонстрировала уверенную борьбу и дошла до полуфинала, но, к сожалению, в ходе напряженного поединка получила травму, которая не позволила ей продолжить выступление. Несмотря на это, Алиса заняла почетное пятое место.
Среди юношей лучшим результатом отличился Иван Малков, который в своей весовой категории занял седьмое место.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Пушкинский
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Пушкинский
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Пушкинский
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Пушкинский
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Пушкинский