сегодня в 17:49

21 сентября в Рязани прошли Всероссийских соревнования общества «Динамо». На татами вышли 469 юных спортсменов в возрасте до 18 лет, представляющих 36 регионов Российской Федерации, сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

Спортивная школа «Ивантеевка» городского округа Пушкинский отправила на этот представительный старт команду из восьми воспитанников. Наши ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе.

Особо хочется отметить блестящее выступление Ксении Кругловой, которая уверенно заняла первое место и стала обладательницей золотой медали. Алена Доланча также порадовала своих наставников и болельщиков, завоевав бронзовую награду и заняв третье место.

Нельзя не упомянуть и Алису Михайлову. Она демонстрировала уверенную борьбу и дошла до полуфинала, но, к сожалению, в ходе напряженного поединка получила травму, которая не позволила ей продолжить выступление. Несмотря на это, Алиса заняла почетное пятое место.

Среди юношей лучшим результатом отличился Иван Малков, который в своей весовой категории занял седьмое место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.