Воспитанники спортшколы Химок стали призерами Всероссийского турнира по фехтованию

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию из Химок приняли участие во Всероссийском турнире. Команда шпажисток «Химки-1» заняла третье место. Участниками стали более 240 спортсменов со всей страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Награды разыграли среди шпажисток в возрастных группах до 15 и до 18 лет, в личном и командном первенствах. Сборная Московской области стала бронзовым призером в командном первенстве в составе: Алены Квинт, Софии Лобановой, Александры Прокопенко и Кристины Макаровой. Шпажистки выступили в младшей категории. Ранее в Химках провели турнир Московской области по фехтованию «II Детские игры».

Четвертый этап турнира собрал более 90 юных спортсменов. Химчане стали лидерами чемпионата: в разных возрастных категориях спортсмены завоевали четыре золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.