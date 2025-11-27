Воспитанники клуба «Подольск-додзе» выиграли пять золотых медалей в Японии

В Подольске 30 ноября состоялось награждение победителей Чемпионата и Первенства мира по кекусин-кан карате. Состязания проходили в Японии 22 и 23 ноября. Представители клуба «Подольск-додзе», участвовавшие в международном турнире «Кубок наций» по карате, продемонстрировали впечатляющие успехи на мировом первенстве, завоевав 5 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые награды.

Победители получили денежные сертификаты в размере 100 тыс. рублей для взрослых бойцов и 50 тыс. рублей для юниоров.

О соревнованиях

В международном состязании соревновались свыше 850 атлетов, представляющих 40 государств. Россию на престижном мировом первенстве представляли около 106 юниоров мирового первенства и 34 участника взрослого Чемпионата мира. Российские мастера каратэ показали выдающийся результат на мировом турнире: в общей сложности из 17 схваток наши бойцы выиграли 14, доказав свой высокий класс.

Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» вместе с клубом «Подольск-додзе» выступают соорганизаторами Международного турнира по каратэ «Кубок наций», энергично участвуют в прогрессе спортивного движения в стране и оказывают поддержку атлетам в их спортивных успехах.

«Для достижения таких результатов ребята проделали огромную работу и проявили стойкость духа и силу своего характера. Карате — это не просто спорт, это целая философия, которая учит быть терпеливым, усердно трудиться и никогда не сдаваться. Мы верим в эту идею и считаем своей миссией продвигать этот вид спорта в массы. Нам важно, чтобы новое поколение было сильно не только телом, но и духом. Я очень горд нашими спортсменами и желаю им достичь всех возможных вершин», — сказал заместитель председателя Союза промышленников и предпринимателей «Иволга», партнер Холдинга «Строительный Альянс» Артем Петрухин.

Около трехсот молодых спортсменов прошли испытания и сдали нормативы для подтверждения своей квалификации. В рамках мероприятия участники выполнили «Экзамен на пояса», помимо официальной церемонии.

Воспитанники «Подольск-додзе» регулярно принимают участие в соревнованиях общероссийского масштаба, где встречаются с сильнейшими мастерами каратэ страны.

С 18 по 21 сентября в Москве прошло Первенство России по кекусин-кан. Победу на нем одержали Даниил Володин, Алексей Ищенко и Глеб Воротынцев. А летом в Новосибирске с 27 по 30 июня состоялась VI Спартакиада молодежи России. Там золото завоевали Стивин Абугу и Владислав Ли.

Предстоящие соревнования

В конце февраля — начале марта 2026 года Москва в третий раз примет масштабный турнир по кекусин-кан карате «Кубок наций». Соревнования пройдут с 28 февраля по 1 марта в спорткомплексе «Баскет-Холл», расположенном в парке «Москворецкий».

Организаторы планируют побить рекорды по количеству участников — на татами выйдут около 2000 бойцов из различных регионов России и зарубежных стран. По сравнению с предыдущими годами число стран-участниц должно вырасти.

Проект организован Союзом промышленников и предпринимателей «Иволга» в рамках программы «Объединение Развитие Спорт». Главные цели турнира — развитие молодежного спорта, пропаганда здорового образа жизни и укрепление связей между разными культурами. Такие международные состязания помогают укрепить позиции России как важного центра спортивного и культурного партнерства на мировой арене.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

