Воспитанник привел юных волейболистов из Ступина к золоту

Юношеская команда по волейболу ступинской «СШОР им. В. М. Боброва» в очередной раз завоевала золото на областных соревнованиях.

В финале шести Первенства Московской области, который прошел в Подольске, юные спортсмены 2012–2013 года рождения обыграли соперников из Балашихи, Дубны, Ивантеевки, Серпухова и Щелкова, не потерпев ни одного поражения. Лучшим игроком турнира стал Артем Нагорный, а Илья Трофимов вошел в тройку лучших бомбардиров Первенства.

Воспитанники занимаются под руководством тренера Дмитрия Глотова, который сам является выпускником «СШОР им. В. М. Боброва». Он начал играть в волейбол в 10 лет. Его первым тренером был Виктор Васин, который и привил юноше любовь к этой игре. Когда Глотов учился в 11 классе, его пригласили профессионально заниматься волейболом в калужскую «Оку». Выступая за команду юниоров, он становился чемпионом ЦФО и Первенства России, а вскоре начал играть и за взрослую команду. После Калуги Дмитрий переехал в Ярославль, где стал выступать в Высшей лиге. Ему посчастливилось играть в одной команде с олимпийским чемпионом Александром Соколовым. Спортсмена также привлекали в молодежную сборную команду России по волейболу.

Дмитрий Глотов отмечает, что карьера спортсмена не вечна, поэтому он решил остаться в волейболе, но в ином качестве — стать тренером. Он получил педагогическое образование и вернулся туда, где все начиналось — в родное Ступино. Работать в «СШОР им. В. М. Боброва» он начал в 2020 году. Опыт выступлений на профессиональном уровне помогает ему прививать молодым спортсменам тонкости психологии игры и тактики, а также предвидеть возможные ошибки игроков.

В тренировочном процессе Дмитрий Глотов придерживается нескольких принципов. Если ребенок пришел на тренировку, он должен отработать все отведенное время. Тренер не позволяет воспитанникам филонить и «валять дурака», всегда поддерживая строгую дисциплину.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.