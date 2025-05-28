Воскресенский хоккейный клуб «Химик» стал серебряным призером ВХЛ

Подмосковный хоккейный клуб «Химик» из Воскресенска завоевал серебряные медали сезона 2024/25 Всероссийской хоккейной лиги, уступив в финале со счетом 4:2, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В борьбе за главный трофей ВХЛ — Кубок чемпиона России — подопечные Егора Башкатова играли с нижегородским «Торпедо-Горький». Решающий шестой матч, прошедший в КРК «Нагорный», завершился со счетом 5:2. Таким образом, подмосковные хоккеисты заняли второе место по итогам сезона 2024/25.

«Я горжусь своими ребятами. Мы проделали огромный путь. Многие в нас не верили, но мы доказали, что умеем играть в хоккей. Поздравляю соперника с хорошей игрой и достойной победой. Я считаю, что ребята сделали все в этом году, чтобы победить. Будем двигаться дальше», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Химик» Егор Башкатов.

Воскресенский «Химик» во второй раз за три года вышел в финал плей-офф ВХЛ. При этом подмосковный клуб стал самой результативной командой по итогам сезона, забросив 304 шайбы — 225 голов в регулярном сезоне и 79 в рамках плей-офф. В борьбе за Кубок чемпиона России «Химик» прошел «Зауралье» из Кургана (4:3), «СКА-Неву» из Санкт-Петербурга (4:1) и «Югру» из Ханты-Мансийска (4:1).

Всероссийская хоккейная лига организована в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.