Воскресенский ХК «Химик» открыл новый сезон Всероссийской хоккейной лиги победой

Хоккеисты «Химика» из Воскресенска добились сухой победы со счетом 4:0 над «Омскими Крыльями» в стартовом матче нового сезона Всероссийской хоккейной лиги, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Я поздравляю болельщиков и команду с победой! Здорово выиграть в первом матче дома в начале чемпионата. Игра получилась обоюдоострой. Соперник создал очень много голевых моментов у наших ворот, спасибо Диме Куликову, что мы не пропустили сегодня ни одной шайбы. В свою очередь забросили красивые, хорошие голы. Дома и стены помогают. Мы очень много играли в меньшинстве, много играли в большинстве. Все это накладывается, сказывается усталость. Поэтому и свежести где-то не было. Но я рад, что мы забили три раза в неравных составах, достаточно много», — поделился эмоциями главный тренер ХК «Химик» Егор Башкатов.

​Первую шайбу в ворота команды из Омска забросил Павел Ткаченко с передачи Егора Чезганова во втором периоде. Уже через несколько минут Никита Соколов воспользовался пасом Кирилла Кожевникова и удвоил преимущество «Химика». В концовке встречи подмосковные хоккеисты вновь увеличили разрыв в счете — отличился Роман Рукавишников, ему ассистировал Павел Ткаченко. И за секунду до финального свистка Никита Сусуев довел счет до разгромного.

Свою следующую игру подмосковные хоккеисты проведут уже завтра, 7 сентября. В Воскресенск прилетит команда из Кургана «Зауралье». Матч начнется в 13:00 по московскому времени.

​Матчи ВХЛ проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.