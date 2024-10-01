Воскресенские спортсмены завоевали призовые места на соревнованиях по каратэ

В Санкт-Петербурге прошли международные и всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская осень». В них приняло участие 1300 участников из тринадцати стран и сорока регионов нашей страны, сообщила пресс-служба администрации городского округа Воскресенск.

Также в северную столицу отправились спортсмены МБУ ДО «Спортивная школа по единоборствам» городского округа Воскресенск в составе сборной Московской области и смогли показать отличные результаты.

В конкурентной борьбе на пути к пьедесталу Ева Хлопотова обыграла представительниц города Москвы, республики Беларусь, Санкт-Петербурга, Саратовской области и завоевала золото этого престижного турнира. Также золото турнира завоевали Дмитрий Жуков в категории 14-15 лет свыше 70 кг, став лучшим в своей категории и подтвердив норматив кандидата мастера спорта и Андрей Степанов в категории 18-20 лет до 67 кг. Александр Хлопотов в своей категории был сильнее спортсменов из Санкт-Петербурга, Пензы, лишь уступив представителю Калининграда, где в поединке за бронзу обыграл спортсмена из Воронежа, заняв третье место.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.