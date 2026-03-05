Воскресенск признали лидером Подмосковья по цифровизации спорта

Коллегия министерства спорта Московской области 4 марта в доме правительства региона подвела итоги 2025 года и отметила городской округ Воскресенск как лучший муниципалитет в сфере цифровой трансформации спорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспертная комиссия высоко оценила работу муниципалитета по внедрению цифровых решений в спортивную отрасль. Отдельные награды получили профильные учреждения и руководители.

В номинации «Лучший муниципальный орган управления физической культурой и спортом» победило управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Воскресенск под руководством Михаила Бахтова.

Директору спортивной школы по единоборствам Анатолию Гизятову вручили благодарность министра спорта Российской Федерации за вклад в развитие отрасли. Лучшей организацией, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, признали СШОР «Академия спорта» под руководством Натальи Старцевой.

В администрации отметили, что высокие результаты стали итогом системной работы и эффективного использования цифровой платформы «Мой спорт», а также профессионализма тренеров и специалистов округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.