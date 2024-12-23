Воробьев: в следующем году в Подмосковье завершат строительство трех новых ФОКов

В следующем году в Подмосковье завершат строительство трех новых ФОКов: в Лобне, Раменском и Бронницах, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем обращении по итогам года.

Он отметил, что в Подмосковье стараются уделять большое внимание здоровому образу жизни. Президент поставил задачу сделать спорт максимально доступным.

«У нас во многих округах есть знаковые места, которые являются точками притяжения для многих поколений, например, стадион «Аванград» в Коломне, который мы в этом году открыли. Еще один новый ФОК запустили в этом году в Можайске», - сказал Воробьев.

Также в следующем году подойдет к концу реконструкция стадиона «Спартак» в Луховицах и спорткомплекса «Старт» в Реутове, заключил губернатор.