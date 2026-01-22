Воробьев: участники СВО смогут проходить реабилитацию в новом бассейне Лобни

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в мкрн Катюшки городского округа Лобня, готовность которого оценивается в 93%. Там завершается монтаж системы водоподготовки, идут облицовка чаш, устройство фасада и наружных сетей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Плаванием занимаются около 1 тыс. жителей Лобни. В округе работают два муниципальных бассейна — в микрорайонах Красная Поляна и Южный. Они были возведены 40 лет назади и уже не подходят для профессиональных тренировок и соревнований.

«От жителей был большой запрос на строительство нового бассейна. Здесь смогут тренироваться взрослые, учиться плавать дети. Также очень важно, что тут будут проходить реабилитацию участники СВО. В ФОКе предусмотрено кафе, в том числе для родителей, которые привели своих деток на занятия. Все удобно, красиво. На данный момент тренерский состав уже подобран. Очень надеемся, что новый ФОК будет наполнен детским смехом, что люди, приходя сюда, будут получать только положительные эмоции», — сказал Воробьев.

Заниматься в новом бассейне с шестью 25-метровыми дорожками смогут как начинающие, так и профессиональные пловцы, а округ получит возможность проводить соревнования различного уровня. А для детей в ФОКе появится небольшой бассейн с 10-метровыми дорожками. Еще заработают зал сухого плавания с тренажерами и зоной разминки, раздевалки, кафе и медблок. На прилегающей территории оборудуют парковку и зоны отдыха.

О новом спортивном учреждении

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном получил название «Флагман».

«В ФОКе расположены две чаши бассейна: для детей и 25-метровый - для взрослых. Есть зал сухого плавания и т. д. Проходимость – около 100 человек в час. Чтобы закончить работы в марте, на объекте трудятся порядка 60 человек. Все идет по плану, по графику», –заявил представитель подрядчика Дмитрий Ганяев.

В ФОКе организуют бесплатные занятия для участников клуба «Активное долголетие», проходящих реабилитацию бойцов спецоперации и детей с ОВЗ по инклюзивным программам. Еще запланирован «Добрый час» для льготников. Все желающих приглашают на оздоровительное плавание, аквааэробику, водное поло, обучение плаванию, занятия для будущих мам, грудничковое плавание и т. д.

Кроме того, «Флагман» станет домашней площадкой для «Академии спорта», где занимаются около 950 человек 8 различными видами спорта - дзюдо, футболом, баскетболом, фехтованием и др.

«У нас будут различные спортивные секции. Здесь смогут проходить реабилитацию участники СВО. Планируем обучение детей плаванию с 4 лет и старше. Конечно, приглашаем и взрослое население нашего города. У нас доступная среда – предусмотрены отдельные раздевалки для инвалидов с тревожной кнопкой, оборудованы спуски, есть специальное кресло, которое будет спускать инвалидов-колясочников в воду», – заявила директор «Флагмана» Любовь Романова.

По ее словам, тренерский состав уже укомплектован. У всех сотрудников есть тренерско-педагогическое образование и допуски к воде. Романова и сама планирует проводить занятия для взрослых и детей.

Она отметила, что подобный объект Лобне просто необходим – желающих заниматься очень много.

Какие объекты приводят в порядок в Лобне

Андрею Воробьеву также доложили, как продвигаются строительство и капитальный ремонт других важных соцобъектов городского округа.

В данный момент идет капремонт в школе №3 в мкрн Москвич 1968 года постройки и школе №2 в мкрн Южный 1979 года постройки. В учреждениях обучается по 1,1 тыс. ребят, открыть их планируют в сентябре этого года.

Также намерены отремонтировать школу №1 в мкрн Восточный 1965 года постройки, где учатся более 500 человек, открытие обновленного здания намечено на сентябрь 2027 года. В этом же микрорайоне в следующем году достроят новое здания детсада «Золотой Петушок» на 200 воспитанников. Его возводят на месте старого корпуса, который снесли.

«Школы, конечно, старые, они нуждаются в обновлении. У нас реализуется очень важная президентская программа. Порядка 60 подмосковных школ каждый год капитально ремонтируем, делаем их современными. Очень надеемся, что все работы будут завершены своевременно», – добавил Воробьев.

В декабре 2025 года в Лобне сделали подогрев футбольного поля на стадионе «Москвич», где тренируется порядка 700 спортсменов. С тех пор там прошло уже 50 футбольных матчей. В планах на 2027-2029 годы – возведение нового ФОКа для спортшколы «Академия спорта», куда ежемесячно ходят около 1,5 тыс. человек.