Воробьев пожелал удачи участникам соревнований операторов БПЛА «На высоте!»

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«Наш президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу, чтобы к 2030 году Россия стала одним из главных технологических лидеров в сфере беспилотных систем. От успеха в создании, пилотировании, развитии и использовании беспилотных систем зависит конкурентоспособность страны», — сказал Сергей Кириенко.

Он отметил, что проект «Народного фронта» «На высоте!» — это хорошая возможность для каждого амбициозного, творческого и талантливого человека показать, что желание быть успешным, быть нужным и полезным своей стране, внести вклад в ее обороноспособность и конкурентоспособность требует не только слов, но и действий.

«Все мы дорожим тем, что являемся частью команды нашего президента. И благодарны активным, неравнодушным ребятам, которые находятся в команде Народного фронта. Хочу поблагодарить Михаила Михайловича Кузнецова за то, что он не устает объединять умных, патриотичных людей, которым не все равно, которые ищут и внедряют самые передовые технологии и продвигают добрые инициативы. Это важно, и мы дорожим партнерством с Народным фронтом», — отметил Андрей Воробьев.

Он высказал уверенность, что, в свою очередь, Подмосковье, региональные преподаватели, инженеры, необыкновенно талантливые дети будут с удовольствием принимать участие в соревнованиях — и в школах, и в колледжах.

«И мы рады, что такие мероприятия помогают открывать новые таланты. Вы все большие молодцы, удачи вам! Ну, и ждем всех на финале в Подмосковье», — подчеркнул губернатор.

Этот турнир объединит около 240 тыс. человек со всей страны. Отборочный и региональный этапы проведут в онлайн-формате — управление виртуальными БПЛА. Межрегиональный этап состоится очно. В финал, который пройдет в июле 2027 года в Московской области, выйдет 1 тыс. лучших операторов FPV-дронов.

Как участвовать

Принять участие в проекте «На высоте!» могут все желающие. В основном это школьники и студенты с разным уровнем подготовки.

Для любителей (трек А) пройдут гонки на виртуальных беспилотниках в игре Split FPV. Для профессионалов (трек Б) отборочный этап пройдет на симуляторе «Квадросим» — управление БПЛА на виртуальной трассе, после чего лучшие будут состязаться на реальных аппаратах.

В рамках проекта для студентов колледжей и других образовательных учреждений «Народный фронт» развивает сеть спецклассов БПЛА. Первые воспитанники наравне с профессиональными пилотами, блогерами и звездами уже соревнуются в одноименном телепроекте, он идет на телеканале ТНТ.

«Уже в октябре таких классов будет 100, а в следующем году планируем открыть еще 200, чтобы школьники и студенты могли учиться управлять беспилотниками и становиться пилотами и инженерами. При этом мы сделали максимально доступным вход в соревнования „На высоте!“: начать можно с компьютерного этапа даже без собственного оборудования, а затем перейти к полетам на реальных дронах. Уверен, что проект объединит сотни тысяч ребят из всех регионов, а лучшие смогут побороться за призовой фонд в 10 млн рублей, получить возможность стажировки и дальнейшего трудоустройства в ведущих компаниях России», — сказал Кузнецов.

ГТО и FPV-пилотирование

Подмосковье вошло в число пяти пилотных регионов сраны, где вводят сдачу нормативов ГТО по управлению дронами. С сентября в центрах ГТО в Балашихе и Подольске запустили занятия по управлению беспилотниками, они стали первыми в стране. За месяц обучение там прошли свыше 100 человек.

В сезоне 2026–2027 годов при поддержке ОНФ в программу Школьной лиги Подмосковья войдет новая дисциплина — FPV-пилотирование. Для начала турнир проведут в 11 округах, но участвовать смогут школьники всего региона. 32 лучших пилота по итогам муниципального и регионального этапов получат возможность проявить себя на реальной воздушной трассе.

Ребята из Подмосковья показывают отличные результаты на разных соревнованиях по управлению БПЛА. В сентябре на первенстве ЦФО по гонкам беспилотников они завоевали 14 медалей, из них 12 золотых. Среди участников соревнований «На высоте!» немало и тех, кто представляет область. В их числе студент Ступинского техникума им. А.Т. Туманова Владислав Терехин.

«Я активно участвую во всех мероприятиях „Народного фронта“, поэтому не мог пропустить эти соревнования. Представляю на них Московскую область. Вообще учусь на программиста и работаю в центре гражданского и патриотического воспитания „Армеец“. Там меня и обучили управлению беспилотниками, после чего я тоже стал инструктором. Сейчас руковожу военно-патриотическим объединением. У нас есть начальная военная подготовка, и вот недавно открылся класс БПЛА. Ведь все, что связано с беспилотниками, сейчас очень актуально, причем в самых разных сферах», — поделился Терехин.

Обучение управлению БПЛА в Подмосковье

Начать обучение управлению дронами в Московской области ребята могут прямо в стенах школы. В рамках проекта «Кадры для БАС» профильные классы и кружки открыты в 19 образовательных учреждениях, они находятся в Дубне, Жуковском, Балашихе, Домодедове, Волоколамске и других.

На уроках ребята изучают устройство БПЛА, собирают их, программируют, отрабатывают полеты на симуляторах. А, например, в центре молодежного инновационного творчества и на базе двух школ в Жуковском реализуется программа «Летающая робототехника».

Увеличивается в области и количество инженерных классов. В новом учебном году работу начали уже 700 (плюс 300). Там детей знакомят с беспилотными системами, также они изучают 3D-моделирование и проходят практику на предприятиях.

В подготовке кадров для отрасли участвуют профильные вузы (МГТУ им. Н. Э. Баумана, МФТИ, НИЯУ МИФИ, МИРЭА) и различные предприятия («Росатом», РКК «Энергия», АК «Рубин», НПО Лавочкина, НПП «Исток» им. Шокина и т. д.).

Все больше абитуриентов областных колледжей/техникумов предпочитают поступать на направление БАС. Например, в прошлом году специалистов по эксплуатации дронов начали готовить в Дмитровском техникуме.

«Наша задача — собрать молодых талантливых инженеров, чтобы они обеспечивали прогресс во всех сферах. Сегодня беспилотные системы важны везде — в сельском хозяйстве, обычной жизни. Поэтому мы хотим, чтобы все возможности нашим детям были даны. И с удовольствием в партнерстве с „Народным фронтом“, в том числе, участвуем в большом и важном проекте „На высоте!“», — подчеркнул Воробьев.

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