Воробьев поздравил школьника с победой в чемпионате Азии по быстрым шахматам

В Улан-Баторе завершился азиатский чемпионат по быстрым шахматам среди школьников до 7 лет, триумфатором которого стал Михаил Марков из подмосковной Балашихи, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева

По словам Воробьева, в состязаниях приняли участие 674 юных шахматиста, представляющих 16 государств.

Юный житель Балашихи продемонстрировал абсолютный результат в рапиде, набрав семь очков из семи возможных. Российская сборная завоевала в общей сложности шесть медалей, в том числе две золотые.

Марков занимается в шахматном клубе «Рассвет» в Железнодорожном и является постоянным участником различных турниров. Он является действующим чемпионом России среди школьников, а также обладателем серебряных наград на детском Кубке мира по классическим шахматам и Кубке Сергея Карякина.

«Так держать, Миша! Гордимся тобой и желаем новых побед!» — пожелал Воробьев.

