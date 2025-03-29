Воробьев поздравил сборную Подмосковья по биатлону с победой на соревнованиях

Сборная Подмосковья по биатлону впервые за свое существование заняла первое место в общекомандном зачете среди российских регионов по итогам сезона 2024–2025 годов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил спортсменов с победой в своем Telegram-канале .

По словам Воробьева, подмосковная сборная по биатлону заняла первое место в общекомандном зачете среди регионов страны благодаря совокупности достижений спортсменов по 19 дисциплинам всего сезона как среди женщин, так и мужчин.

«Еще одна историческая победа: женская команда по биатлону взяла золото в эстафете 4×6 км. Наши чемпионки — Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Анастасия Халили и Кристина Резцова. Для нас эта победа в национальном чемпионате стала первой в истории сборной региона», — сообщил Воробьев.

Впервые в истории мужская команда из Подмосковья достигла значительного успеха на российском чемпионате, когда мужской квартет в составе Алексея Зубарева, Кирилла Стрельцова, Дениса Иродова и Романа Сурнева смог подняться на третью ступень пьедестала в эстафетной гонке. Этот бронзовый результат стал историческим достижением для региона.

Вся подмосковная общественность, включая родных, знакомых и преданных фанатов, искренне поддерживала атлетов и не сомневалась в их способности завоевать медаль. Воробьев направил теплые слова с поздравлениями не только самим спортсменам, но и их наставникам, а также всем поклонникам, которые внесли свой вклад в этот успех своей поддержкой.