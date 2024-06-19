Воробьев одобрил проведение матча «Выходи во двор» на открытии стадиона Коломны

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал идею жителя Коломны провести футбольный матч с участием легенд в рамках проекта «Выходи во двор» в день открытия обновленного стадиона «Авангард», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава региона посетил главный стадион Коломны и посмотрел, как идут ремонтные работы. Он также пообщался с местными жителями, тренерами и родителями юных спортсменов.

«Сегодня мы на легендарном стадионе „Авангард“ вместе со спортсменами, жителями, родителями, чтобы оценить ход работ. Должны завершить их в конце августа. День города, который будет в начале сентября, уже можно проводить здесь», — заявил Воробьев.

Здание стадиона возвели в 1958 году, капитально ремонтируют его впервые. На «Авангарде» играли такие команды, как «Спартак», «Динамо» и «ЦСКА», также здесь проводили самые крупные культурные события города. Посещаемость стадиона — около 210 тыс. человек в год. Здесь играют в футбол, волейбол и мини-футбол, занимаются физкультурой школьники и работает ФК «Коломна».

Легендарный стадион

«Авангард» всегда был центральным стадионом Коломны. Все основные праздники, мероприятия — 9 Мая, День города, День физкультурника, смотр строя и песни, четырехборье детское — все проводили здесь. Он очень доступен, рядом парк. Стадион является символом Коломны, любимым местом активного отдыха жителей. Весь город очень ждет его открытия», — рассказал местный житель, футболист Андрей Костяков.

Именно он предложил губернатору провести футбольный матч в рамках проекта «Выходи во двор».

В «Авангарде» сделают футбольное поле с подогревом, искусственным газоном и освещением — спортсмены смогут тренироваться там с комфортом круглогодично. Также появятся легкоатлетический манеж с тренажерами и беговой зоной, сектор толкания ядра, 2 прыжковые ямы, яма для стипль-чеза и 2 волейбольные площадки.

Трибуны и подтрибунные помещения, кассы, уличные санузлы приведут в порядок, заработают комфортные раздевалки, медкабинет и конференц-зал. Входную зону, зону ожидания и кафе также ждет преображение. За безопасностью на территории будут следить при помощи системы видеонаблюдения.

Тренер по легкой атлетике Александр Рухов выразил уверенность что на обновленном «Авангарде» можно будет принимать легкоатлетические соревнования.

«Нам сохранили северную трибуну, где будет наш дом, основная база, там мы сможем тренироваться. Это помещения для бега, тренажерный зал, раздевалки — все удобства», — добавил Рухов.

Модернизация

Стадион после окончания работ будет вмещать 6 тыс. человек. Там смогут заниматься юные футболисты «ФК „Коломна“, женский футбольный клуб, отделение легкой атлетики СШОР „Авангард“ и свыше 2,5 тыс. „активных долголетов“.

Также здесь будут проводить первенства по баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике для школьников и студентов, сдачу нормативов ГТО. А ученики соседних школ вновь начнут заниматься физкультурой в рамках уроков. Кроме того, создадут все условия для нахождения на стадионе лиц с ограничениями по здоровью.

«В том году я обучился на международную тренерскую категорию С-УЕФА, вернулся в родной город и подписал контракт с футбольным клубом „Коломна“. Параллельно взялся тренировать детскую группу 2012 года. Выступаем с ней сейчас на первенстве Московской области», — рассказал местный житель, капитан ФК «Коломна», тренер Андрей Пазин.

Он уверен, что юные спортсмены оценят обновленный стадион и будут счастливы на нем тренироваться.

«Еще будучи мальчишкой я здесь подавал мячи команде мастеров. Тогда трибуны „Авангарда“ полностью заполнялись с двух сторон. Хочется надеяться, и я верю, что после открытия зрители сюда вернутся, и каждый матч будет настоящим праздником», — добавил Пазин.

На время ремонта спортсмены переехали в конькобежный центр «Коломна», школьные спортзалы и на другие стадионы.

«Мой сын ходит на футбол с 5 лет. Сейчас ему 11. Ждем не дождемся окончания реконструкции нашего стадиона „Авангард“. В зимний период дети не ходят на тренировки, родители нервничают, и дети нервничают, им заняться нечем. А теперь поле будет с подогревом, что позволит заниматься в любое время года», — отметила местная жительница Екатерина Захарова.

Текущая стройготовность стадиона оценивается в 56%, работы идут по областной госпрограмме. Установлены мачты освещения, начались фасадные и кровельные работы, монтаж наружных инженерных сетей, установка дренажной системы, гидроизоляции и перегородок, систем вентиляции и внутренней системы отопления трибун.