Воробьев наградил гандболиста Максимова орденом за заслуги перед Подмосковьем

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Дворец спорта «Олимпийский», который носит имя знаменитого советского и российского гандболиста Владимира Максимова, чтобы поздравить спортсмена с 80-летием. В юбилейный день глава региона вручил ему орден «За заслуги перед Московской областью» I степени, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В настоящее время Владимир Максимов является одним из самых титулованных представителей российского гандбола. Он также является олимпийским чемпионом и заслуженным мастером и тренером СССР. Воробьев лично приехал поздравить гандболиста с днем рождения.

«Так получается, что Чехов — это родина гандбола, родина успехов, побед. Мы сегодня приехали сюда, чтобы поздравить с 80-летием легендарного человека, личность, который всю свою жизнь посвятил спорту, добился самого высокого признания, прославлял нашу страну. Перейдя на тренерскую работу, вы, Владимир Салманович, сопровождали огромное количество молодых талантливых ребят с разной судьбой и на профессиональной спортивной площадке, и в жизни. И в этот торжественный день я хочу вручить вам орден „За заслуги перед Московской областью“ I степени. Всю свою жизнь вы трудитесь, служите России, нашему Подмосковью. Для нас вы не просто почетный гражданин, но и очень добрый, важный талисман», — сказал губернатор.

О Владимире Максимове

Почти 60 лет жизни Владимир Максимов посвятил гандболу. Венцом его карьеры в национальной команде СССР стала золотая медаль Олимпийских игр 1976 года, а также серебряная награда мирового первенства 1978 года. За время выступлений он принял участие в 172 играх, отметившись 690 заброшенными мячами, что является непревзойденным достижением среди российских гандболистов.

В начале 1980-х годов Максимов перешел к тренерской работе, посвятив себя выявлению и обучению юных гандболистов по всему Советскому Союзу. Ближе к концу 1980-х он был назначен главным тренером национальной команды СССР, и под его управлением мужская сборная России по гандболу достигла выдающихся успехов: стала обладателем олимпийского золота, чемпионом мира и Европы, завоевала серебряные медали на мировых и европейских первенствах, а также бронзовые награды на Олимпийских играх в Афинах. С 1998 по 2001 год Владимир Максимов руководил клубом «ЦСКА-Спортакадемклуб», на основе которого в 2001 году образовалась команда, известная как «Чеховские медведи».

«Самое главное для человека, я думаю, не награды, а стремление стать лучше в своей профессии, по жизни. Это должно быть стимулом. И в свои 80 я учу этому молодых спортсменов. В душе у каждого должен быть огонь. Вместе с „Чеховскими медведями“ мы выиграли 21 чемпионат России. Я думаю, что нескоро кто-то повторит наш успех. Я и сегодня записываю все свои тренировки — расписываю пофамильно, кто что должен делать. А дальше слежу за качеством выполнения. Мне приятно, что Андрей Юрьевич приехал поздравить меня с юбилеем. Он очень внимательно относится ко всему, что касается спорта, работы с детьми. И здесь наши взгляды совпадают. Мы всегда знаем, что у нас есть поддержка, что мы можем обратиться, и все вопросы решаются. Поэтому наши детские команды показывают хорошие результаты. За почти 25 лет работы здесь мы приобрели одного или двух игроков, остальных своим трудом вырастили, воспитали», — сказал Максимов.

Кто такие «Чеховские медведи»

Дворец спорта «Олимпийский» в настоящее время является домашней ареной гандбольного клуба «Чеховские медведи», а бессменным президентом и наставником команды является Владимир Максимов. С момента его назначения в 2001 году клуб под его умелым началом 21 раз завоевывал титул чемпиона России, 12 раз становился обладателем Кубка России, 9 раз выигрывал Суперкубок России, а также одержал победу в Кубке Европы.

На данный момент «Чеховские медведи» занимают лидирующие позиции в российском гандболе. Клуб играет ключевую роль в формировании состава национальных сборных России, представляя 28 гандболистов из разных возрастных групп.

«В Чехов я приехал из Долгопрудного в 2007 году по приглашению Владимира Салмановича. Сначала попал в юношескую команду, потом — в молодежную, а с 2013-го тренируюсь и работаю под его руководством в первой (основной) команде. Нам очень повезло, ведь мы работаем с живой легендой нашего вида спорта. Его имя знают не только в России, но и во всем мире. Этот человек сделал для гандбола очень много и, конечно, как наставник, как тренер великолепен. Самое главное, чему нас учит тренер — в каких бы ты соревнованиях не участвовал, ты должен хотеть победить, стремиться к этому, делать все возможное для победы. Максимов — максималист, поэтому требует этого и от нас», — рассказал капитан гандбольного клуба «Чеховские медведи» Кирилл Котов.

В составе гандбольного клуба в настоящее время функционируют главная и молодежная команды «Чеховские медведи-2». В 2009 году при клубе было учреждено специализированное училище олимпийского резерва № 4, которое играет важную роль в подготовке молодых гандболистов.

В 2028 году для нужд училища планируют построить крупный многопрофильный спорткомплекс. В его состав войдут не только универсальный и силовой залы, но и жилой блок, пункт питания и учебные аудитории.

