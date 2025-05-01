Воробьев: команда Подольска победила в первом сезоне Единой Школьной лиги

«Соревнования шли весь учебный год, мы провели порядка 5 тыс. игр и матчей по шахматам, баскетболу, волейболу и футзалу», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в состязаниях в регионе принимали участие свыше 10 тыс. ребят из 201 школы 13 городских округов.

Глава области поблагодарил за внимание к проекту известных спортсменов Евгению Алдонину, Романа Широкова, Сергея Карякина, Екатерину Гамову, Лесю Махно, Виктора Кейра и тех людей. которые помогают властям региона делать спорт еще более популярным.

Как добавил Воробьев, по итогам муниципального, регионального этапов, а также «Финала четырех» были определены победители по различным видам спорта. В шахматах силнее всех оказалось Щелково, в баскетболе 3×3 — Подольск, в волейболе — Щелково (юноши) и Истра (девушки), в футзале — Подольск.

Губернатор рассказал, что подмосковные учителя физкультуры и директора школ, чьи команды вошли в топ-3 призеров, получат стимулирующие выплаты. Педагогам за достижения в каждом виде спорта, а директору— за лучший общий результат.

«От всей души поздравляю наших победителей и благодарю каждого участника и тренера! Вы все — большие молодцы! Со следующего года участвовать в Школьной лиге будут уже все наши городские округа. Желаю удачи и ждем вас в новом сезоне!» — заключил Воробьев.