Воробьев дал напутственное слово участникам «Кубка Наций» по кекусинкан

В Подмосковье состоялись международные соревнования по кекусинкан «Кубок Наций», в которых поучаствовали более двух тысяч участников. Турнир прошел под эгидой клуба «Подольск-Додзе» при поддержке СПП «Иволга». Губернатор Андрей Воробьев передал напутственные слова участникам соревнований через зампредседателя правительства региона Вячеслава Духина, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«Кекусинкан — это не просто спорт, это философия, которая формирует характер, развивает силу духа и смелость, учит преодолевать трудности. Уверен, что эти качества, заложенные в юные годы, останутся с вами навсегда. Кубок Наций дает возможность объединять людей разных национальностей и культур. Его организаторы и участники вносят важный вклад в популяризацию активного и здорового образа жизни. Ваша энергия и стремление к победе вдохновляют не только вас самих, но и тех, кто находится рядом с вами. Пусть эти соревнования станут для вас не только ареной для проявления спортивного мастерства, но и местом дружеского общения», — зачитал приветственное слово губернатора Андрея Воробьева заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

О команде Подмосковья

Фото - © Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

В масштабном турнире «Кубок Наций» приняли участие свыше 2000 атлетов, представляющих 26 государств и 41 субъект России. Московская область направила большую команду из 198 участников. Наибольшее число спортсменов прибыло из Подольска — 80 человек. Следом идут Одинцово и Люберцы, делегировавшие 23 и 22 атлета соответственно. Балашиха была представлена 17 участниками, Мытищи — 15, а Красногорск — 14 спортсменами. Из Химок приехало 13 человек, из Видного — 10, а наименьшее представительство у Долгопрудного — 4 атлета.

«Сегодня (9 марта — ред.) порядка 200 подмосковных спортсменов из девяти муниципальных образований принимают участие в турнире. Сам турнир зародился в Подмосковье, в прошлом году он проходил в Чехове. Спасибо Союзу промышленников и предпринимателей „Иволга“ — они стали инициаторами Кубка Наций и активно развивают кекусинкай на территории региона. Каждый международный старт крайне важен для спортсменов в любом виде спорта. Сегодня на турнире выступают представители 26 стран. Это крупнейшее международное событие с точки зрения географии спортсменов. Надеюсь, что для ребят эти соревнования запомнятся, и в дальнейшем этот опыт поможет им побеждать на чемпионатах Европы и мира», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

На торжественной церемонии открытия «Кубка Наций» с приветственными речами выступили несколько почетных гостей. Среди них присутствовали Михаил Слипенчук, возглавляющий компанию «Метрополь» и являющийся президентом российской федерации кекусинкай, а также Максим Аборин — руководитель клуба «Подольск-Додзе» и его главный тренер. Официальные лица государственных структур были представлены Игорем Сидоркевичем, занимающим пост заместителя министра спорта России, и Степаном Кузьменковым — замдиректора департамента МИД РФ по культурным связям и многостороннему гуманитарному сотрудничеству.

«Лично меня берет гордость, что Московская область является организатором международного «Кубка Наций». Отмечу очень важный момент, что сегодня бизнес помогает развитию спорта, поддерживает молодых спортсменов, а также участников специальной военной операции. Очень важно то, что происходит на фронте, но не менее важно то, что происходит сегодня здесь», — сказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков.

По словам Лосунчукова, все, что делается в регионе на сегодняшний день, делается для молодого поколения жителей Подмосковья. Он также выразил признательность зарубежным спортсменам, которые специально приехали в Московскую область, чтобы поучаствовать в соревнованиях.

«Во все времена спорт являлся безусловной объединяющей силой. Сегодня мы видим этому подтверждение. На татами выступают представители 26 стран. И все это происходит здесь, на нашей земле, в нашей стране. Я надеюсь, что сегодня будет торжество спорта и красоты боевых искусств, а также настоящей спортивной дружбы», — отметил заместитель председателя Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Артем Петрухин.

О «Кубке Наций»

Фото - © Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

В марте 2025 года дворец Ирины Винер, расположенный в «Лужниках», принял участников престижного турнира. А годом ранее, в феврале, чеховский «Олимпийский» впервые собрал на своей площадке представителей 12 государств — более 700 бойцов вышли тогда на татами в рамках дебютного «Кубка Наций».

Подробную информацию о турнире можно найти на официальном сайте мероприятия, а также в сообществе в соцсети «ВКонтакте».