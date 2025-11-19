Воркаут появился в поселке Малино городского округа Ступино

сегодня в 13:34

В поселке Малино городского округа Ступино появилось новое спортивное пространство — воркаут, созданный по программе инициативного бюджетирования.

Реализация проекта стала ответом на просьбы местных жителей. Сквер «обзавелся» новыми пешеходными дорожками, зонами отдыха, территорией воркаут с безопасным покрытием и освещением.

Территория площадью 200 кв. м оборудована спортивным комплексом, тренажерами на разные группы мышц, качелями на цепном подвесе, качелями-диванами, лавочками, урнами и информационным стендом.

Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских с профильными заместителями, представителями депутатского корпуса и жителями поселка оценил результаты благоустройства 15 ноября.

«Установлена новая воркаут-площадка. Это стало возможным благодаря поддержке депутатского корпуса. Мы получили множество положительных откликов от жителей, особенно от детей, которые довольны появлением новых возможностей для занятия спортом», — отметил глава округа.

Руководитель муниципалитета подчеркнул, что в Малино и военном городке Малино-1 проживает около 5000 человек, из них более 1000 — дети, которые теперь смогут активно пользоваться новыми спортивными объектами.

Помимо воркаут-площадки в поселке также ведется капитальный ремонт школы, которая в настоящее время принимает порядка 600 учеников. Завершение ремонта запланировано на 1 сентября следующего года.

Все инициативы направлены на улучшение качества жизни в поселке Малино и создание комфортной среды для жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.