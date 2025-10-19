ВОР и ХАМ: Кокорин рассекает по улицам Москвы на авто с «неприличными» номерами
Фото - © Telegram-канал SHOT
Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин на протяжении шести месяцев ездит по Москве без полиса ОСАГО на элитных автомобилях с номерами ВОР и ХАМ. Спортсмен проживает на Кипре, однако периодически приезжает и в столицу РФ, сообщает SHOT.
На Porsche с номерами ХАМ у Кокорина кончился срок ОСАГО в марте. Но футболист все равно ездит на нем по московским улицам. За последнее время его оштрафовали 24 раза. Два административных взыскания пока не оплачены.
Также у Кокорина есть BMW M5 с номерами ВОР. На нем футболист ранее получил 1 511 штрафов на сумму около 1,6 млн рублей. За последние полгода к цифре прибавился еще 31 штраф примерно на 40 тыс. рублей.
Кокорин не играет уже два месяца. На Кипре он был травмирован, а сейчас лечится в РФ.
