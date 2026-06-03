Волоколамск примет велозаезд Gran Fondo 7 июня

Второй старт сезона серии Gran Fondo Russia пройдет 7 июня на автодроме Moscow Raceway в Волоколамском городском округе. Участникам предложат дистанции 30, 60 и 100 км, а также детские заезды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Для выхода на старт необходимы исправный велосипед и шлем, медицинская справка и подписанный дисклеймер. Спортсменам младше 18 лет потребуется согласие родителей, а для участия в гонках также нужна спортивная страховка.

В программе дня регистрация с 08:00 до 11:00 и серия стартов на разных дистанциях. Заезд на 60 км начнется в 10:00, на 30 км — в 11:10, гонки в категориях A, B, C и D стартуют с 09:30 до 10:45. Церемония награждения запланирована на 13:15. Детские старты пройдут с 11:30 до 13:05, предусмотрены дистанции от одного до шести кругов в зависимости от возраста.

Первый этап сезона — Gran Fondo Gravel Race — состоялся 31 мая в парке Малевича в Одинцовском округе и собрал более 350 участников. В новом сезоне в Подмосковье запланировано пять стартов: после Волоколамска гонки примут Можайск 14 июня, Серпухов 23 августа и Руза 20 сентября. По итогам этапов в формате «гонка» на 100 и 60 км в категориях «Абсолют мужчины» и «Абсолют женщины» разыграют Кубок Gran Fondo Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.