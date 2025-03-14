Волейбольный турнир среди школ провели в Рузском округе

Фото - © турнир по волейболу в Колюбакино

В поселке Колюбакино Рузского муниципального округа на базе школы прошел турнир по волейболу, посвященный международному женскому дню, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волейбол — это командный вид спорта, в который играют две команды по шесть человек на площадке, разделенной сеткой. Цель игры — приземлить мяч на половине поля противника или заставить соперников допустить ошибку. Волейбол требует от игроков хорошей координации, силы, скорости реакции и стратегии.

По результатам соревнований команда Покровской школы заняла 1-е место, команда Колюбакинской школы — на 2-м месте, а команда Никольской школы — на 3-м.

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами.

Мероприятие прошло в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.