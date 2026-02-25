Волейбольный турнир ко Дню защитника прошел в Раменском

сегодня в 06:53

В Раменском муниципальном округе 20 февраля состоялся традиционный волейбольный турнир среди студентов образовательных учреждений, посвященный Дню защитника Отечества, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Мероприятие организовали Раменский Молодежный центр совместно со Спортивным клубом «TIGERS».

В соревнованиях участвовали четыре команды: Раменский дорожно-строительный техникум, Раменский колледж, Жуковский авиационный техникум имени В. А. Казакова и Гжельский государственный университет.

Первое место заняла команда Раменского дорожно-строительного техникума. Второе место досталось Раменскому колледжу, третье — Жуковскому авиационному техникуму имени В. А. Казакова. Студенты Гжельского государственного университета стали четвертыми.

Организаторы отмечают, что подобные спортивные мероприятия помогают развивать командный дух среди молодежи и популяризируют здоровый образ жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.