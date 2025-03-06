Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» вышел в плей-офф женской суперлиги

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» вышел в плей-офф чемпионата России среди женских команд суперлиги. В четвертьфинале подмосковные волейболистки сыграют с московским «Динамо», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

ВК «Заречье-Одинцово» завершил регулярный чемпионат России на пятой позиции. В активе подмосковного клуба 16 побед и 10 поражений в 26 играх. Заключительный матч регулярного чемпионата «Заречье» сыграл с ВК «Спарта» из Нижнего Новгорода. Игра завершилась со счетом 3:0 (25:17, 25:20, 25:19) в пользу команды из Московской области.

«Мы показали хорошую игру. Очень хотели порадовать наших любимых болельщиков в последнем матче регулярного чемпионата. Надеюсь у нас это получилось, и они получили наслаждение от сегодняшнего вечера. Впереди нас ждут игры плей-офф, мы настроены по максимуму. Будем бороться, стараться, и, как говорится, «грызть площадку» — покажем максимальный результат», — прокомментировала после матча диагональная ВК «Заречье-Одинцово» Анастасия Стальная.

Первая игра ¼ финала пройдет 10 марта в Москве, а 14 марта волейболистки сыграют в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе.

Чемпионат России по волейболу — суперлига проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.