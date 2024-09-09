Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» вышел в 1/8 финала Кубка России

Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» вышел в 1/8 Кубка России среди женских команд. На предварительном этапе волейболистки из Московской области показали 100% результат, одержав победы во всех четырех играх, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В первой игре со счетом 3:0 (25:20, 25:18, 25:18) был обыгран ВК «Сахалин» из Южно-Сахалинска. Во втором матче со счетом 3:1 (25:23, 32:30, 19:25, 25:16) подмосковные волейболистки выиграли у команды «Омичка», представляющей Омскую область. С таким же счетом 3:1 (25:23, 18:25, 25:17, 25:13) волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал победу над представителями Свердловской области ВК «Уралочка-УРГЭУ». В заключительном матче предварительного этапа Кубка России спортсменки из Московской области сыграли с «Амурскими тигрицами» из Хабаровского края. ВК «Заречье-Одинцово» выиграл игру со счетом 3:0 (25:10, 10:25, 25:21).

«Искренне поздравляю! Отлично прошли предварительный этап без поражений и вышли в 1/8 финала Кубка России. Главное не сбавлять набранный темп — уже 16 сентября в домашней игре встретимся с «Енисеем». Удачи и побед в следующих играх», — прокомментировал депутат Государственной Думы РФ Сергей Колунов.

Кубок России по волейболу среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани прошел с 3 по 8 сентября в Екатеринбурге. Соревнование проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.