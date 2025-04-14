Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» обыграл «Ленинградку» в первом домашнем матче

Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» обыграл «Ленинградку» из Санкт-Петербурга в рамках серии за бронзовые медали чемпионата России среди женских команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Данная встреча стала первой домашней игрой для волейболисток из Одинцова. Матч завершился со счетом 3:1 (21:25, 25:18, 25:22, 25:22). Счет в серии стал 2:1 в пользу «Ленинградки».

«У нас был хороший настрой. Нельзя было сдаваться. В этой игре у нас было больше эмоций, больше азарта, после первой проигранной партии мы перевернули ход встречи и победили. Конечно, после игр с Казанью было сложно переключиться на «Ленинградку», но сейчас уже все хорошо, все восстановилось. Спасибо болельщикам за поддержку, в родных стенах всегда приятнее играть, а побеждать — вдвойне приятнее», — сказала после матча блокирующая ВК «Заречье-Одинцово» Юлия Бровкина.

Следующий матч серии пройдет 15 апреля в волейбольном центре города Одинцово. Начало игры в 19:00. Вход для зрителей свободный.

Напомним, что команды играют серию до трех побед. Если волейболисткам из Московской области удастся выиграть 15 апреля, то финальная встреча с соперницами из Санкт-Петербурга пройдет 19 апреля в Северной столице.

Игры женской волейбольной суперлиги проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.