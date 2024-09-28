Волейболисты Серпухова завоевали путевку на Первенство России

С 23 по 26 сентября в Одинцовском г. о. состоялись соревнования по волейболу «Города воинской Славы Подмосковья» среди юношей 2012–2013 гг. р., передает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

В этом спортивном событии приняли участие семь команд из Серпухова, Одинцово, Балашихи, Ногинска, Ивантеевки, Дубны и Подольска. Каждый коллектив боролся за медали, демонстрируя отличные навыки и спортивный дух.

Серпуховская команда спортшколы «Русский медведь» проявила отличные качества, результативно сражаясь на протяжении всех дней соревнований. В итоге ребята смогли завоевать серебряную медаль, заняв почётное второе место, и получили путевку на зональное Первенство России, которое пройдет в декабре этого года. Это достижение стало возможным благодаря усердной работе и подготовке под руководством тренера Веры Долговой, которая помогла юным спортсменам раскрыть свой потенциал и добиться успеха.

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