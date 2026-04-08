Волейболисты из Лобни выиграли турнир в Новогорске

Команда «Факел» школы № 8 из Лобни заняла первое место на турнире АПИК «Плотик», который прошел 5 апреля в Новогорске. В соревнованиях участвовали четыре сильные команды Подмосковья и Москвы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире приняли участие столичный ЦСКА, хозяева площадки «Плотик» из Новогорска, команда из Химок и «Факел» из Лобни. Борьба за лидерство оказалась напряженной и равной, поэтому судьям пришлось определять победителя по дополнительным показателям.

По итогам всех игр лучшей признали команду из Лобни. Спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, слаженную командную работу и волю к победе. Кубок и золотые медали завоевал «Факел» школы № 8.

В Лобне развитию спорта уделяют особое внимание. В городе работают бюджетные и платные секции по различным направлениям, а спортсмены регулярно участвуют в соревнованиях разного уровня и занимают призовые места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.