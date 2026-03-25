Волейболисты «ФАКЕЛ ЯМАЛ» вышли в финал Кубка России в Серпухове

Во Дворце спорта «Надежда» 24 марта состоялась встреча команд «ФАКЕЛ ЯМАЛ» и «Оренбуржье-УОР». Победа со счетом 3:0 позволила ямальской команде выйти в финал Кубка России. В этом сезоне клубу не хватило одной победы, чтобы войти в шестерку сильнейших и продолжить борьбу за медали чемпионата.

Для Серпухова «ФАКЕЛ ЯМАЛ» остается стратегическим партнером. С 2024 года на базе спортивной школы «Зубренок» работает совместная площадка, где тренеры клуба готовят молодых волейболистов. Такая система позволяет выстраивать спортивную вертикаль от детского уровня до профессионального спорта.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с директором волейбольного клуба Николаем Капрановым обсудил развитие подготовки спортсменов и дальнейшее сотрудничество.

«Будем продолжать развивать эту систему — чтобы она работала на перспективу и помогала воспитывать новых чемпионов здесь, в Серпухове», — отметил Алексей Шимко.

Он подчеркнул важность преемственности, при которой каждый юный волейболист видит понятный путь от первой тренировки до профессионального уровня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.